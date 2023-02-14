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47 минут назад

Не обновляйтесь до iOS 16.3.1, если пользуетесь Google Фото

Ferra.ru

Если вы активно пользуетесь Google Фото, возможно, вам следует пока отложить обновление до iOS 16.3.1. Пользователи говорят, что апдейт нарушает совместимость с приложением и приводит к сбоям.

Пользователям Google Фото посоветовали не обновляться до iOS 16.3.1
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что приложение Google Фото мгновенно вылетает при попытке открыть его после обновления до iOS 16.3.1.

Если вы уже обновились, то следите за апдейтами в App Store. Возможно, выйдет патч.

При этом стоит отметить, что обновление iOS 16.3.1 также принесло исправление уязвимости нулевого дня в браузерном движке Webkit, которая, как утверждается, эксплуатируется хакерами.

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