Пользователям Google Фото посоветовали не обновляться до iOS 16.3.1

Если вы активно пользуетесь Google Фото, возможно, вам следует пока отложить обновление до iOS 16.3.1. Пользователи говорят, что апдейт нарушает совместимость с приложением и приводит к сбоям.

Сообщается, что приложение Google Фото мгновенно вылетает при попытке открыть его после обновления до iOS 16.3.1.

Если вы уже обновились, то следите за апдейтами в App Store. Возможно, выйдет патч.