В России создали датчик переутомления на основе берлинской лазури

Ученые создали датчик, который позволяет автоматически отслеживать признаки переутомления . Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Фото: Елена Дабосс/РНФ Елена Дабосс/РНФ

Профессиональные спортсмены непрерывно отслеживают состояние своего здоровья и находятся под наблюдением медиков. Им важно не перегружать организм без серьезной нужды, поскольку это негативно сказывается на спортивной форме. Признаки переутомления можно отследить по органическим молекулам в поте и крови. Так, глюкоза и лактат считаются хорошими маркерами, поскольку отклонения в уровне этих веществ свидетельствует о болезни или истощении.

Ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали биодатчик для отслеживания уровня глюкозы и лактата в человеческом поте, благодаря чему он не требует анализа крови. В его основе лежит пигмент берлинская лазурь — соединения железа и цианов синего цвета. При этом для выбранной задачи был важен не насыщенный цвет пигмента, а его химические свойства. Он чувствителен к перекиси водорода, благодаря чему с его помощью можно преобразовать химический сигнал о концентрации перекиси в электрический сигнал, поступающий к электроду.

Однако берлинская лазурь растворяется при действии гидроксильных ионов, которые присутствуют в человеческом организме и поте и образуются при восстановлении перекиси водорода. Наночастицы были покрыты гексацианоферратом никеля, чтобы предотвратить их растворение.

Опыты с образцами человеческой крови и пота показали, что датчик определяет концентрации глюкозы и лактата в обеих жидкостях с точностью до 99% независимо от их концентрации в крови. Готовые данные можно передавать на смартфон с помощью Bluetooth, а специальное приложение анализирует их без участия врача.