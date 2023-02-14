У Apple возникли трудности при расширении производства в Индии

Американская корпорация Apple испытывает определенные трудности при наращивании объемов производства в Индии, на которую технологический гигант делает большую ставку. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

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Расширению деятельности Apple в южноазиатской стране, по данным одного из них, препятствуют логистические, инфраструктурные проблемы, а также сложности, связанные с качеством продукции. Так, лишь около половины производимых для Apple компонентов на предприятии в южноиндийском городе Хосур, который принадлежит индийскому конгломерату Tata Group, пригодны для дальнейшей отправки на завод тайваньской компании Foxconn. Для исправления ситуации заокеанская корпорация направляет на предприятия в Индии разработчиков и инженеров из США и Китая.