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1 час назад

FT сообщила о трудностях Apple при расширении производства в Индии

ТАСС

Американская корпорация Apple испытывает определенные трудности при наращивании объемов производства в Индии, на которую технологический гигант делает большую ставку. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

У Apple возникли трудности при расширении производства в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Расширению деятельности Apple в южноазиатской стране, по данным одного из них, препятствуют логистические, инфраструктурные проблемы, а также сложности, связанные с качеством продукции. Так, лишь около половины производимых для Apple компонентов на предприятии в южноиндийском городе Хосур, который принадлежит индийскому конгломерату Tata Group, пригодны для дальнейшей отправки на завод тайваньской компании Foxconn. Для исправления ситуации заокеанская корпорация направляет на предприятия в Индии разработчиков и инженеров из США и Китая.

Аналитики отмечают большой потенциал южноазиатской республики для Apple. Согласно оценкам международной консалтинговой компании Bain & Company, экспорт из Индии, в том числе электроники, может вырасти в ближайшие годы более чем в два раза - с $418 млрд до более чем $1 трлн в 2028 году.

Наука и техника,Apple,
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