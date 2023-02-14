Bloomberg: сбивающая авиазонды КНР ракета США стоит $439 тысяч

Одна ракета AIM-9X Sidewinder, которой военные Соединённых Штатов Америки сбивали странные объекты над территорией державы, стоит 439 тысяч долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Про данный факт информирует русскоязычную читательскую аудиторию издание “РБК”.

Фото: FBM.ru FBM.ru

AIM-9X Sidewinder – управляемая ракета класса “воздух-воздух” с инфракрасной головкой самонаведения. Она производится фирмой General Electric. Помимо Соединённых Штатов Америки, эта крупная фирма поставляет Sidewinder 31 державе, в том числе Южной Корее, Объединённым Арабским Эмиратам и Индонезии. Ракета широко применяется в некоторых видах современных боевых летательных аппаратов, включая F-16 Fighting Falcon и F-22 Raptor.

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По словам Иэна Бойда (Директора Центра инициатив в сфере нацбезопасности Университета Колорадо), для ликвидации летательных аппаратов легче воздуха Соединённые Штаты Америки применяют именно Sidewinder, так как эта ракета даёт возможность минимизировать риск для лётчика. Он может оставаться на большом расстоянии от цели.

Кроме того, как отметил Майкл Пьетруча (Отставной полковник военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки), в отличие от, к примеру, ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM, Sidewinder с меньшей вероятностью полностью ликвидирует летающий объект, который военные желают только сбить, а после изучить. На его взгляд, наличие боеголовки, которая наводится на тепло, излучаемое целью, обеспечивает более точное попадание по объекту в любое время суток.

Соединённые Штаты Америки не публикуют число Sidewinder в своём арсенале, однако известно, что в 2021 году военно-воздушные силы державы получили 10 тысяч таких ракет. В текущем году военное ведомство планирует закупить 225 AIM-9X суммарной стоимостью в 111,9 миллиона долларов.