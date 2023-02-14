Специалисты DxOMark оценили камеру «прозрачного» Nothing Phone 1

Компания Nothing выпустила свой первый смартфон ещё летом 2022 года. Но только сейчас специалисты DxOMark добрались до него.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Они решили проверить, как показывает себя устройство в области создания фото и видео. Результаты тестов оказались неоднозначными: в некоторых сценариях устройство показало хорошие результаты, в то время как в других — провалилось.

По мнению сотрудников DxOMark, сверхширокоугольная камера Nothing Phone 1 обеспечивает хорошее качество изображения с высокой детализацией, но отсутствие телеобъектива ограничивает чёткость дальних снимков.

При этом устройство получило 114 баллов, заняв 62 место в общем рейтинге лаборатории. Оно разместилось между Honor 70 и Xiaomi 12.

DxOMark

Среди сильных сторон камеры первенца Nothing эксперты отметили высокий уровень детализации фотографий и видео в помещении и при дневном свете, эффективную стабилизацию изображения во время видеосъемки, точную экспозицию лица с хорошим контрастом при дневном свете, низкий уровень шума и точную автофокусировку.