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1 час назад

Аналитики Counterpoint посчитали себестоимость iPhone 14 Pro Max

MobiDevices

Исследовательская компания Counterpoint определила стоимость каждого компонента iPhone 14 Pro Max. И как выяснилось, цена комплектующих нового гаджета немного выше, чем у предшественника.

Аналитики Counterpoint посчитали себестоимость iPhone 14 Pro Max
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, совокупная стоимость материалов (BoM) для iPhone 14 Pro Max со 128 ГБ встроенной памяти составляет около $464. Это на 3,7% больше, чем стоимость компонентов iPhone 13 Pro Max, выпущенного в 2022 году. Примечательно, что в США компания не увеличивала рекомендуемую розничную цену своего самого большого гаджета. Увеличение совокупной стоимости компонентов в основном связано с заменой чипа, дисплея и камеры.

Переход на A16 Bionic обходится Apple на $11 дороже, чем A15 Bionic в предыдущей модели. Новый дисплей с отверстием под Dynamic Island также повлиял на рост совокупной стоимости материалов. Теперь на него приходится 20% от общей суммы, тогда как у прошлогодней модели эта цифра равнялась 19%. Добавление основной камеры на 48 Мп, а также модернизированной системы стабилизации со сдвигом датчика повысило стоимость камер на $6,30.

Опять же, доля компонентов для камер выросла на 1%, и достигла 11%. Одной из немногих областей, где стоимость снизилась, была группа сотовой связи, в которой доля затрат снизилась с 14% до 13%. Говорят, что это связано с падением цен на компоненты для 5G, поскольку технология становится все более популярной среди производителей.

mobidevices.com

Увеличение стоимости компонентов iPhone 14 Pro Max по сравнению с iPhone 13 Pro Max в целом составляет чуть более $17. Это немного ниже, чем увеличение ориентировочной стоимости сборки iPhone 13 Pro на $21,50 по сравнению с iPhone 12 Pro.

Последний большой скачок в стоимости материалов для iPhone, раскрытый Counterpoint, случился с выходом iPhone 12. Компоненты этого гаджета обошлись Apple на 21% дороже, чем для iPhone 11.

Наука и техника,Apple,
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