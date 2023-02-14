Xiaomi представила «умный» кошачий туалет

Компания Xiaomi продолжает радовать необычными устройствами для дома. Так, на этот раз она представила смарт-туалет для кошек.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка разработана для того, чтобы сделать процесс уборки туалета для владельцев домашних животных намного проще и эффективнее. Устройство под названием Xiaowan получило китайский знак «Безопасность домашних животных» от TUV Rheinland Greater China и имеет 9 защитных функций, обеспечивающих безопасность как домашних животных, так и людей.

Сообщается, что девайс получил интеллектуальный режим автоматической уборки экскрементов питомцев. Кроме того, в нём есть специальная функция дезодоранта, которая подавляет неприятные запахи.

К Xiaowan также можно подключиться через приложение, что позволяет пользователям в любое время просматривать данные о туалете своей кошки.