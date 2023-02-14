ОАК обсуждает возможность локализации производства в Индии SSJ-100

«Проект самолета Sukhoi SuperJet, возможность локализации и производства здесь (в Индии. — RT) мы рассматриваем. Есть уже опыт серийного производства здесь», — сказал он РИА Новости .

По его словам, Россия также предлагает Индии самолёты Ил-114 и сотрудничество по самолёту МС-21.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.