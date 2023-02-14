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1 час назад

ОАК рассматривает возможность локализации и производства в Индии Sukhoi SuperJet

RT на русскомиещё 1

Объединённая авиастроительная корпорация рассматривает возможность локализации и производства в Индии Sukhoi SuperJet.

ОАК обсуждает возможность локализации производства в Индии SSJ-100
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.

«Проект самолета Sukhoi SuperJet, возможность локализации и производства здесь (в Индии. — RT) мы рассматриваем. Есть уже опыт серийного производства здесь», — сказал он РИА Новости.

По его словам, Россия также предлагает Индии самолёты Ил-114 и сотрудничество по самолёту МС-21.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.

Наука и техника,Юрий Слюсарь,Юрий Борисов,ОАК,
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