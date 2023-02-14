Российские ученые вывели антихолестериновые томаты

Селекционеры из Мичуринского государственного аграрного университета создали новый гибрид томатов. Они способны снижать уровень холестерина, сообщает «Газета.Ru».

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Заведующий лабораторией молекулярно-генетического анализа Иван Шамшин объяснил, что томаты содержат повышенное количество антиоксиданта ликопина. Из-за него они приобрели необычную темную окраску.

Ликопин известен своим благотворным влиянием на состояние сердечно-сосудистой системы, он снижает риск развития инсульта и других заболеваний, способствует снижению уровня холестерина в организме.

Томаты несколько отличаются от обычных не только внешне, но и по вкусу – они более сладкие, так как содержат больше сахаров. Также гибрид обладает большей устойчивостью к грибным болезням, которые являются одной из основных причин потери урожая.

Томаты можно выращивать в открытом грунте, поскольку плоды не соприкасаются с землей. Вызревают они на две недели раньше обычных сортов. Сейчас томаты находятся в стадии испытания, в будущем их планируют включить в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России.