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1 час назад

Российские ученые вывели антихолестериновые томаты

Мир24иещё 2

Селекционеры из Мичуринского государственного аграрного университета создали новый гибрид томатов. Они способны снижать уровень холестерина, сообщает «Газета.Ru».

Российские ученые вывели антихолестериновые томаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заведующий лабораторией молекулярно-генетического анализа Иван Шамшин объяснил, что томаты содержат повышенное количество антиоксиданта ликопина. Из-за него они приобрели необычную темную окраску.

Ликопин известен своим благотворным влиянием на состояние сердечно-сосудистой системы, он снижает риск развития инсульта и других заболеваний, способствует снижению уровня холестерина в организме.

Томаты несколько отличаются от обычных не только внешне, но и по вкусу – они более сладкие, так как содержат больше сахаров. Также гибрид обладает большей устойчивостью к грибным болезням, которые являются одной из основных причин потери урожая.

Томаты можно выращивать в открытом грунте, поскольку плоды не соприкасаются с землей. Вызревают они на две недели раньше обычных сортов. Сейчас томаты находятся в стадии испытания, в будущем их планируют включить в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории России.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новый вид диких томатов. Они произрастают в Австралии.

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