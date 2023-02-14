Палеонтологи реконструировали мозг жившего 125 млн лет динозавра

Исследователи из Университета Саутгемптона (Великобритания) и Университета Огайо (США) впервые реконструировали мозг и внутреннее ухо спинозавров. Исследование позволит лучше понять, как эти крупные хищники взаимодействовали с окружающим миром, сообщает Journal of Anatomy.

Спинозавры были отдаленно похожи на крокодилов, обладая такими же вытянутыми челюстями и острыми зубами. Они вели полуводный образ жизни и выслеживали добычу (большей частью крупную рыбу) у берегом рек.

Авторы нового исследования просканировали черепа двух доисторических существ, найденные в Суррее и на острове Уайт. Это древнейшие спинозавры с сохранившимися черепными коробками. Компьютерные технологии позволили ученым реконструировать мягкие ткани, исчезнувшие около 125 миллионов лет назад.

Результаты исследования показали, что спинозавры обладали не слишком хорошим нюхом. На это указали недостаточно развитые обонятельные луковицы. Слух, вероятно, был настроен на низкочастотные звуки.

Также ученые отметили недостаточное развитие частей мозга, отвечающих за устойчивость головы и способность сфокусировать взгляд на жертве. Эти особенности усовершенствовались у более поздних видов хищников.

В целом, как заключили эксперты, мозг и органы чувств спинозавров не слишком отличались от органов других динозавров, хотя они вели другой образ жизни – в полуводной, а не сухопутной среде.

«Нет никаких доказательств того, что полуводный образ жизни отразился на том, как организован мозг спинозавров», – отметил глава исследования Крис Баркер.

Ученые подчеркнули, что технология компьютерной визуализации окаменелостей открывает новую главу в палеонтологии. Теперь есть возможность воссоздать утраченные мягкие ткани мозга и получить уникальную информацию о когнитивных и сенсорных способностях вымерших миллионы лет назад животных.