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39 минут назад

YouTube запустил маркетплейс музыкальных лицензий Creator Music

Sostav.ru

YouTube запустил проект Creator Music для упрощения монетизации контента и покупки музыкальных лицензий. Это маркетплейс, на котором блогеры смогут находить музыку для своих роликов и покупать на неё права, чтобы получать доход от монетизации видео. Площадка открылась для всех участников партнёрской программы в США, пишет TechCrunch.

YouTube запустил маркетплейс музыкальных лицензий Creator Music
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Ранее, если блогер использовал в своём ролике песню, не имея на неё прав, ему приходилось отдавать весь доход от рекламы владельцу лицензии. Из-за этого авторы контента зачастую не хотят использовать в видео коммерческие треки.

Помимо поиска по жанрам и настроению, блогеры смогут выставить на сервисе поиск по объёму бюджета, который они готовы выделить на покупку музыкальной лицензии. Платформа при этом не заменит существующую аудиотеку YouTube с набором бесплатных треков. Просмотр коллекции бесплатной музыки будет также доступен на Creator Music.

Для запуска этого проекта YouTube заключил сделки с более чем 50 лейблами, издателями и дистрибьюторами. Ранее использование даже небольшой части трека крупного исполнителя без разрешения могло привести к блокировке видео или отключению его части. Теперь использование музыки не будет проблемой для авторов.

Проект Creator Music был представлен прошлой осенью. YouTube обещал масштабировать проект на другие страны в 2023 году. Компания также заявляет, что сделает сервис доступным и для пользователей, не являющихся участниками партнёрской программы.

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