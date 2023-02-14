Ноутбуки могут взлететь в цене из-за подорожания иностранного оборудования

По итогам прошлого года цены на европейское, американское и японское оборудование для производства в России электронных компонентов существенно повысились. Подорожание оценивается в 40–50%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

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В «Глобал микроэлектроника» опасаются увеличения себестоимости произведенных в России компонентов и конечной продукции из-за ситуации с ценами на оборудование.

Под конечной продукцией подразумеваются ноутбуки, вычислительная техника и многое другое. Отмечается, что российские производители пробуют работать с китайскими аналогами, однако на рынке остается высокий уровень недоверия к ним, говорится в статье.

По словам собеседника издания в отрасли, не исключено, что количество заказчиков у российских контрактных производителей электроники сократится. Они, вероятно, сделают выбор в пользу производства техники на фабриках в лояльных РФ странах, добавил он.