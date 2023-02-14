В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни

Lenta.ruиещё 1

Одна из форм витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой клеточной болезни — митохондриальной дисфункции. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки, статья с исследованием опубликована в журнале Science Advances.

Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни
Фото: UnsplashUnsplash

Митохондриальная дисфункция — заболевание как наследственное, так и приобретенное. Характеризуется нарушением функций митохондрий — главного поставщика энергии для клеток. При болезни митохондрии перестают производить молекулу АТФ-аденозинтрифосфат, человек чувствует постоянную слабость и утомляемость, у него также формируются психические расстройства. В настоящее время болезнь не поддается лечению и является малоизученной.

В новой работе авторы выявили, что вещество никотинамид рибозид (NR) при длительном приеме может оказывать благотворное влияние на митохондрии в мышцах человека. Кроме того, NR улучшает микробиом кишечника и увеличивает концентрацию NAD+ в крови — важной для митохондрий молекул.

Для этого были изучены образцы крови, липидов, мышц и кала, которые были взяты до и после приема добавок NR у однояйцевых близнецов. Положительный эффект никотинамида рибозида наблюдался как у более худых, так и у более полных испытуемых.

NR увеличивает дифференцировку (включение и выключение определенных генов клеток) мышечных стволовых клеток и оптимизируют экспрессию генов путем включения метильных групп в ДНК.

Исследователи считают, что эта форма витамина B3 может быть перспективным вариантом для лечения при заболеваниях, характеризующихся дисбалансом кишечной микробиоты и мышечной дисфункцией митохондрий. Подтвердить это планируется в будущих клинических исследованиях с более широкой выборкой участников.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители