Инсайдер: Анонс MacBook Air 15" случится раньше ожидаемого

По данным инсайдеров, Apple находится практически в одном шаге от анонса своего нового ноутбука — 15-дюймового MacBook Air.

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Так, аналитик DSCC Росс Янг сообщил, что производство устройства началось уже в феврале. А это значит, что анонс лэптопа состоится ориентировочно в апреле. Эти сроки совпадают с более ранними заявлениями об анонсе MacBook Air весной 2023 года.

Ожидается, что 15-дюймовая модель будет копией актуальной 13-дюймовой версии. Единственное отличие будет заключаться лишь в размере экрана.