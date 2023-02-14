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1 час назад

Представлен самый маленький VR-шлем на планете

Ferra.ru

Bigscreen, компания-производитель виртуальных социальных платформ, представила новую VR-гарнитуру — Beyond.

Представлен самый маленький VR-шлем на планете
Фото: EngadgetEngadget

Представители бренда отметили, что их новинка является самым маленьким подобным устройством в мире. Его вес составляет всего 170 г. И в столь компактный корпус уместились ряд «высококлассных функций», включая два OLED-дисплея разрешением 5K и частотой обновления 90 Гц, а также отслеживание с шестью степенями свободы и оптику «блинчик».

Сообщается, что Beyond обеспечивает поле зрения в 93 градуса по горизонтали и требует ПК для работы. Минимальные требования указаны как четырёхъядерный процессор и видеокарта уровня NVIDIA RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT.

В Bigscreen заявили, что уменьшение размеров шлема были достигнуты за счёт определённых жертв, таких как использование внешних базовых станций SteamVR для отслеживания вместо встроенных камер, а также наличие встроенных наушников в качестве дополнительной функции.

Прямо сейчас новинку можно предзаказать по цене 999 долларов. Это, к слову, заметно дешевле решений конкурентов, таких как Meta Quest Pro и HTC Vive XR Elite.

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