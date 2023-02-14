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43 минуты назад

Раскрыта вероятная причина разгерметизации «Прогресса МС-21»

Lenta.ru

Разгерметизация грузового корабля «Прогресс МС-21», случившаяся 11 февраля, с большой долей вероятности произошла из-за нарушения технологии сборки российских сегментов МКС. Такую причину «Известиям» назвал знакомый с ситуацией источник в «Роскосмосе».

Раскрыта вероятная причина разгерметизации «Прогресса МС-21»
Фото: ТАССТАСС

Так, один из представителей ракетно-космической отрасли сообщил, что, по его мнению, существует некоторая проблема в конструкции космических кораблей, и в частности в системе терморегулирования, собираемой специалистами РКК «Энергия».

Другой источник издания в «Роскосмосе» считает, что проблема заключается в ошибке, «допущенной в технологии производства космических кораблей».

«Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии — немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор», — заявил он, выразив надежду на то, что на следующих отправленных в космос кораблях данная проблема будет решена.

«Прогресс МС-21» пристыковался к МКС 11 февраля. О его разгерметизации стало известно в тот же день. Тогда, как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», космический корабль изолировали, и здоровью экипажа ничего не угрожало.

В госкорпорации также пообещали провести анализ причин случившегося. В «Роскосмосе» отметили, что важно убедиться, что ЧП на грузовом корабле — не систематическая ошибка.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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