Раскрыта вероятная причина разгерметизации «Прогресса МС-21»

Разгерметизация грузового корабля «Прогресс МС-21», случившаяся 11 февраля, с большой долей вероятности произошла из-за нарушения технологии сборки российских сегментов МКС. Такую причину «Известиям» назвал знакомый с ситуацией источник в «Роскосмосе».

Фото: ТАСС ТАСС

Так, один из представителей ракетно-космической отрасли сообщил, что, по его мнению, существует некоторая проблема в конструкции космических кораблей, и в частности в системе терморегулирования, собираемой специалистами РКК «Энергия».

Другой источник издания в «Роскосмосе» считает, что проблема заключается в ошибке, «допущенной в технологии производства космических кораблей».

«Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии — немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор», — заявил он, выразив надежду на то, что на следующих отправленных в космос кораблях данная проблема будет решена.

«Прогресс МС-21» пристыковался к МКС 11 февраля. О его разгерметизации стало известно в тот же день. Тогда, как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», космический корабль изолировали, и здоровью экипажа ничего не угрожало.