В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Алтайские ученые создали новые сорта пшеницы с улучшенными свойствами

Мир24

Ученые Алтайского научного центра агробиотехнологий разработали два новых сорта пшеницы с улучшенными свойствами. Они включены в российский госреестр селекционных достижений, сообщил ТАСС замдиректора центра по научной работе Андрей Зиборов.

Алтайские ученые создали новые сорта пшеницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Планируется, что осенью 2023 года в агропроме России начнут внедрять новые сорта в производство.

«Мягкая пшеница «Спикер» и твердая пшеница «АТП Прима». Сорт твердой пшеницы, относится к группе среднепоздних сортов, превосходит стандарт по урожайности зерна. В период сортоиспытания превышение составило более 10%. Сорт обладает высокой устойчивостью к полеганию, что снижает потери от болезней и во время уборочной кампании», – рассказал Зиборов.

Зерно «Прима» отличается высоким содержанием клейковины. Ее хорошие упруго-эластичные свойства повышают ценность для производства высококачественных макарон. Кроме того, этот сорт занимает одну из ведущих позиций по индексу глютена среди других образцов.

Исследователи также отметили, что выведенный сорт мягкой пшеницы «Спикер» превосходит распространенный в Сибири и на Дальнем Востоке сорт «Алтайская 70» по качеству зерна, урожайности и устойчивости к болезням. Структура стебля делает растение менее уязвимым для опасного насекомого-вредителя – хлебного пилильщика.

Сейчас в ускоренном режиме ведется семеноводство и накопление семян новых сортов, чтобы их оперативно внедрить в производство.

В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии через два-три года должны полностью перейти на семена отечественной селекции.

Наука и техника,Дмитрий Патрушев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители