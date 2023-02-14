Алтайские ученые создали новые сорта пшеницы

Ученые Алтайского научного центра агробиотехнологий разработали два новых сорта пшеницы с улучшенными свойствами. Они включены в российский госреестр селекционных достижений, сообщил ТАСС замдиректора центра по научной работе Андрей Зиборов.

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Планируется, что осенью 2023 года в агропроме России начнут внедрять новые сорта в производство.

«Мягкая пшеница «Спикер» и твердая пшеница «АТП Прима». Сорт твердой пшеницы, относится к группе среднепоздних сортов, превосходит стандарт по урожайности зерна. В период сортоиспытания превышение составило более 10%. Сорт обладает высокой устойчивостью к полеганию, что снижает потери от болезней и во время уборочной кампании», – рассказал Зиборов.

Зерно «Прима» отличается высоким содержанием клейковины. Ее хорошие упруго-эластичные свойства повышают ценность для производства высококачественных макарон. Кроме того, этот сорт занимает одну из ведущих позиций по индексу глютена среди других образцов.

Исследователи также отметили, что выведенный сорт мягкой пшеницы «Спикер» превосходит распространенный в Сибири и на Дальнем Востоке сорт «Алтайская 70» по качеству зерна, урожайности и устойчивости к болезням. Структура стебля делает растение менее уязвимым для опасного насекомого-вредителя – хлебного пилильщика.

Сейчас в ускоренном режиме ведется семеноводство и накопление семян новых сортов, чтобы их оперативно внедрить в производство.