Распространение «супербактерий» связали с войной 2003 года в Ираке

Международный коллектив биологов обнаружил свидетельства того, что частота появления на Ближнем Востоке «супербактерий», стойких к действию антибиотиков, ощутимо выросла после вторжения США в Ирак в 2003 году и последующей войны там, говорится в статье в журнале BMJ Global Health.
По данным ученых, «супербактерии» появились из-за разрушенной здравоохранительной инфраструктуры, неправильного применения терапий в полевых условиях, высокого уровня загрязнений природы и тел пациентов ионами тяжелых металлов и антисанитарии.
Сначала такие бактерии распространились по всему Ираку, затем по Ближнему Востоку и в конце концов по всему миру в целом.
За последние два десятилетия микробиологи фиксируют десятки штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков.
Ученые говорят, что эти «супербактерии» возникают как в результате массового нецелевого использования антибиотиков в медицине и животноводстве. Еще один фактор – попадание этих лекарств вместе с городскими и промышленными стоками в природные экосистемы.