В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
42 минуты назад

Появление "супербактерий" на Ближнем Востоке связали с войной 2003 года в Ираке

Газета.Ru

Международный коллектив биологов обнаружил свидетельства того, что частота появления на Ближнем Востоке «супербактерий», стойких к действию антибиотиков, ощутимо выросла после вторжения США в Ирак в 2003 году и последующей войны там, говорится в статье в журнале BMJ Global Health.

Распространение «супербактерий» связали с войной 2003 года в Ираке
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным ученых, «супербактерии» появились из-за разрушенной здравоохранительной инфраструктуры, неправильного применения терапий в полевых условиях, высокого уровня загрязнений природы и тел пациентов ионами тяжелых металлов и антисанитарии.

Сначала такие бактерии распространились по всему Ираку, затем по Ближнему Востоку и в конце концов по всему миру в целом.

За последние два десятилетия микробиологи фиксируют десятки штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков.

Ученые говорят, что эти «супербактерии» возникают как в результате массового нецелевого использования антибиотиков в медицине и животноводстве. Еще один фактор – попадание этих лекарств вместе с городскими и промышленными стоками в природные экосистемы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители