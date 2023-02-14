Распространение «супербактерий» связали с войной 2003 года в Ираке

Международный коллектив биологов обнаружил свидетельства того, что частота появления на Ближнем Востоке «супербактерий», стойких к действию антибиотиков, ощутимо выросла после вторжения США в Ирак в 2003 году и последующей войны там, говорится в статье в журнале BMJ Global Health.

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По данным ученых, «супербактерии» появились из-за разрушенной здравоохранительной инфраструктуры, неправильного применения терапий в полевых условиях, высокого уровня загрязнений природы и тел пациентов ионами тяжелых металлов и антисанитарии.

Сначала такие бактерии распространились по всему Ираку, затем по Ближнему Востоку и в конце концов по всему миру в целом.

За последние два десятилетия микробиологи фиксируют десятки штаммов микробов, стойких к действию одного или сразу нескольких антибиотиков.