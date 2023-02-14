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1 час назад

Ученые создали "умное" ожерелье, помогающее бросить курить

Газета.Ru

Ученые создали электронное ожерелье, которое помогает бросить курить. Об этом сообщает Северо-западный университет.

Ученые создали «умное» ожерелье, помогающее бросить курить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожерелье под названием SmokeMon внешне напоминает подвеску из синего лазурита. При этом оно не нарушает конфиденциальность носителя, поскольку фиксирует лишь тепловые сигнатуры от зажженного кончика сигареты, без использования видео. Это является критическим фактором для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно в нем.

«Мы можем определить, когда зажигается сигарета, когда человек подносит ее ко рту и делает затяжку, сколько он вдыхает, сколько времени проходит между затяжками и как долго он держит сигарету во рту», — поясняют авторы.

Все эти детали называются топографией курения, и они важны по двум причинам. Во-первых, это позволяет ученым измерять и оценивать вредное воздействие на курильщиков и более глубоко понимать взаимосвязь между химическим воздействием и заболеваниями, связанными с табаком, включая рак, болезни сердца, инсульт, заболевания легких, диабет и хронический бронхит.

Во-вторых, оно может помочь тем, кто желает бросить курить. В случае возобновления курения ожерелье может подавать сигналы или сообщить о происходящем консультанту по здоровому образу жизни, который может позвонить пациенту.

Микрокомпьютер ожерелья анализирует данные ИК-датчиков и интерпретирует их с помощью нейросети, чей алгоритм был обучен на реальных случаях курения. Именно нейросеть позволяет отличить сигарету от другого источника тепла, сигарету в руках носителя от сигарет окружающих, а также фиксировать затяжки.

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