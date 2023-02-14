Биологи насчитали 43 вида рыб у подводных асфальтовых вулканов

Ученые исследовали фауну асфальтовых вулканов пролива Санта-Барбара. Об этом сообщает Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Фото: ET AL/UCSB ET AL/UCSB

Асфальтовые вулканы - это естественные выходы нефти пролива Санта-Барбара у берегов Калифорнии. Они создают множество проблем для любителей пляжного отдыха, поскольку покрывают берег темными пятнами, но при этом также порождают уникальную экологическую среду, о которой биологи почти ничего не знают.

Милтон Лав и его коллеги решили охарактеризовать рыбные сообщества, населяющие эти необычные объекты. Их целью было выяснить, кто где обитает и почему. Для этого авторы воспользовались дистанционно управляемым подводным аппаратом, с помощью которого было проведено восемь часов наблюдений и снято 2743 неподвижных изображения. Хотя плотность рыбы была низкой, ее виды отличались разнообразием. В общей сложности авторы наблюдали 1836 рыб, представляющих не менее 43 видов. По крайней мере 53,5% этих видов были морскими окунями.

"Это то, что вы ожидаете найти при осмотре высокого и довольно гладкого скалистый риф в этом регионе", — сказал Лав.

Некоторым рыбам нравились однородные склоны вулканов, в том числе морским окуням вроде покрытых зелеными пятнами Sebastes ensifer. Тем временем илистое морское дно, окружавшее подводные холмы, заселили разнообразные морские лисички и камбалы.

Как ни странно, вокруг вулканов образовались свободные от камбал ореолы шириной в несколько метров. Лав подозревает, что те рыбы, которые отважились подойти слишком близко, были замечены на фоне черной смолы и съедены. Исследователи наблюдали за несколькими таксонами рыб, которые перемещались между илом и асфальтом, в том числе терпуги, зеленополосые морские окуни и американскими гидролагами.