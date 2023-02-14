В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
9 минут назад

В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море

Елена Прошина

Мраморное море в районе Стамбула накануне внезапно отступило на 15-20 метров. Ученые выразили уверенность, что это явление связано с перепадом давления, а не с сейсмической активностью. Об этом пишет РИА Новости.

В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне СМИ опубликовали видеозаписи с беспилотных летательных аппаратов, на которых видно, что море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров, обнажились скалы.

Ученые Обсерватории Кандилли прокомментировали это событие и пояснили, что данное метеорологическое явление вызвано перепадами давления. Опасаться внезапных землетрясений не стоит, подчеркнули профессионалы.

Ранее 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов. Лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года. Он считает произошедшее «катастрофой века».

В результате землетрясений погибли более 31 тысячи человек. Министерство градостроительства и окружающей среды уточнило, что не менее 41 тысячи зданий в пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии. Подземные толчки коснулись 10 провинций страны и дошли до соседних государств, включая Сирию.

Наука и техника,Реджеп Эрдоган,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители