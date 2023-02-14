В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море

Мраморное море в районе Стамбула накануне внезапно отступило на 15-20 метров. Ученые выразили уверенность, что это явление связано с перепадом давления, а не с сейсмической активностью. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Накануне СМИ опубликовали видеозаписи с беспилотных летательных аппаратов, на которых видно, что море отступило от берега в районе Авджылар примерно на 15-20 метров, обнажились скалы.

Ученые Обсерватории Кандилли прокомментировали это событие и пояснили, что данное метеорологическое явление вызвано перепадами давления. Опасаться внезапных землетрясений не стоит, подчеркнули профессионалы.

Ранее 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов. Лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти подземные толчки стали самыми сильными с 1939 года. Он считает произошедшее «катастрофой века».