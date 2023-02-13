Астрономы изучают особенности звездообразования в галактике NGC 4303

Европейская Южная обсерватория и «Атакамская большая решётка миллиметрового диапазона» (ALMA) недавно зафиксировали галактику NGC 4303. Исследователи поставили перед собой цель получить многоволновой обзор ее звездообразовательной активности.

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NGC 4303 – красивая спиральная галактика, расположенная на расстоянии более 50 миллионов световых лет от нас, в скоплении галактик Дева. Ее рукава сверкают от интенсивного звездообразования. В галактике также находится активное ядро, вероятно, скрывающее сверхмассивную черную дыру.

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NGC 4303 – спиральная галактика позднего типа. Это означает, что в прошлом газ превращался в звезды медленнее, и в галактике его осталось еще очень много.

В сердце галактики находится огромное количество звезд. Там же расположены и более старые звездные скопления. Это указывает на звездообразовательную активность в далеком прошлом. Существует также множество свидетельств более поздней активности по всей галактике. Яркие туманности выделяют места, где формируются новорожденные звезды.

Астрономы использовали прибор Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) на «Очень большом телескопе» для изучения существующих звезд в галактике. ALMA наблюдала за облаками водорода в NGC 4303. Идея ученых состоит в том, чтобы сравнить количество газа, доступного для звездообразования, с популяциями уже сформировавшихся звезд. Используя два разных прибора, астрономы получают лучшее представление о том, что вызывает рождение звезд.

Кроме того, ученые также могут выяснить, что препятствует образованию звезд в разных регионах. Например, создание сверхмассивных звезд может поглотить имеющийся газ. Тогда его останется очень мало для формирования звезд меньшего размера. В других местах гибель сверхмассивных звезд при взрывах сверхновых вызывает ударные волны. Они могут запустить процесс рождения звезд в близлежащих молекулярных облаках. Что касается NGC 4303, астрономы будут использовать данные этого и других наблюдений, чтобы выяснить историю ее звездообразовательной активности.