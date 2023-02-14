В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
11 минут назад

Россиянам назвали три самые частые ошибки при зарядке смартфона

Газета.Ruиещё 1

Пользователям смартфонов следует искоренять три вредных привычки, которые приводят к быстрому износу аккумулятора смартфона. Об этом сообщает Gizchina.

Россиянам назвали три самые частые ошибки при зарядке смартфона
Фото: Газета.ruГазета.ru

«Владельцам гаджетов легко выработать привычку заряжать свое устройство, которая кажется безвредной, но на самом деле может негативно сказаться на долговечности и производительности вашей батареи», — предупредили журналисты.

Первой вредной привычкой в Gizchina назвали зарядку смартфона в чехле. Делать это не рекомендуется, так как это способно привести к перегреву аккумулятора и поломке разъема. Авторы порекомендовали снимать чехол при зарядке телефона.

Использовать быструю зарядку ежедневно — вторая вредная для смартфона привычка.

«Если ваш смартфон поставляется с зарядным устройством мощностью 40 Вт или выше, важно не использовать его каждый день. Эта привычка может значительно ухудшить состояние батареи всего за первый год использования», — констатировали в Gizchina.

По их мнению, необходимо чередовать зарядки с более медленным зарядным устройством, особенно если смартфон остается на зарядке на ночь.

Третья вредная привычка — разряжать аккумулятор ниже 5%.

«Эта привычка хуже всех. Так как это сильно нагружает батарею, когда заряд падает с 10-15%. Если вы повторяете эту привычку каждый день, деградация вашей батареи будет намного выше, чем обычно», — предупредили журналисты.

По их словам, лучше всего заряжать телефон, когда батарея находится на уровне 15-20%, но не ниже.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители