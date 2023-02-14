Россиянам назвали три самые частые ошибки при зарядке смартфона

Пользователям смартфонов следует искоренять три вредных привычки, которые приводят к быстрому износу аккумулятора смартфона. Об этом сообщает Gizchina.

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«Владельцам гаджетов легко выработать привычку заряжать свое устройство, которая кажется безвредной, но на самом деле может негативно сказаться на долговечности и производительности вашей батареи», — предупредили журналисты.

Первой вредной привычкой в Gizchina назвали зарядку смартфона в чехле. Делать это не рекомендуется, так как это способно привести к перегреву аккумулятора и поломке разъема. Авторы порекомендовали снимать чехол при зарядке телефона.

Использовать быструю зарядку ежедневно — вторая вредная для смартфона привычка.

«Если ваш смартфон поставляется с зарядным устройством мощностью 40 Вт или выше, важно не использовать его каждый день. Эта привычка может значительно ухудшить состояние батареи всего за первый год использования», — констатировали в Gizchina.

По их мнению, необходимо чередовать зарядки с более медленным зарядным устройством, особенно если смартфон остается на зарядке на ночь.

Третья вредная привычка — разряжать аккумулятор ниже 5%.

«Эта привычка хуже всех. Так как это сильно нагружает батарею, когда заряд падает с 10-15%. Если вы повторяете эту привычку каждый день, деградация вашей батареи будет намного выше, чем обычно», — предупредили журналисты.