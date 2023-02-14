Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля

Российские астрономы выложили снимки астероида (2005 YY128), который приближается к Земле. Об этом сообщает ИМП им. Келдыша в Telegram-канале.

В дальнейшем с помощью анализа снимков (астрометрии) ученые определят точную траекторию астероида и сделают вывод, несет ли он опасность для Земли в обозримой перспективе. 4,6 млн километров является достаточно безопасной дистанцией — в этот раз он пролетит мимо Земли на расстоянии как минимум в 12 раз большем, чем дистанция от Земли до Луны.