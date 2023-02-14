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34 минуты назад

Российские астрономы сообщили о крупном астероиде, который сблизится с Землей 16 февраля

Газета.Ruиещё 3

Российские астрономы выложили снимки астероида (2005 YY128), который приближается к Земле. Об этом сообщает ИМП им. Келдыша в Telegram-канале.

Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля
Фото: UnsplashUnsplash

«Специалистами научной кооперации МСОТ ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4.6 млн. км., двигаясь со скоростью 24.6 км/сек.», — говорится в сообщении.

А. Иванов/КубГУ

В дальнейшем с помощью анализа снимков (астрометрии) ученые определят точную траекторию астероида и сделают вывод, несет ли он опасность для Земли в обозримой перспективе. 4,6 млн километров является достаточно безопасной дистанцией — в этот раз он пролетит мимо Земли на расстоянии как минимум в 12 раз большем, чем дистанция от Земли до Луны.

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