Крупный астероид приблизится к Земле 16 февраля

Российские астрономы выложили снимки астероида (2005 YY128), который приближается к Земле. Об этом сообщает ИМП им. Келдыша в Telegram-канале.
«Специалистами научной кооперации МСОТ ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 метров) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4.6 млн. км., двигаясь со скоростью 24.6 км/сек.», — говорится в сообщении.
В дальнейшем с помощью анализа снимков (астрометрии) ученые определят точную траекторию астероида и сделают вывод, несет ли он опасность для Земли в обозримой перспективе. 4,6 млн километров является достаточно безопасной дистанцией — в этот раз он пролетит мимо Земли на расстоянии как минимум в 12 раз большем, чем дистанция от Земли до Луны.