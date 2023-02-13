Суд обязал Google открыть доступ к девяти YouTube-каналам "РЕН ТВ"

Кроме того, в документе говорится, что в случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в законную силу ООО "Гугл" и Google LLC будут обязаны выплачивать ООО "Акцепт" судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей в день за первую неделю неисполнения судебного акта, далее сумма будет ежедневно увеличиваться. При этом в течение девяти месяцев с даты вступления в силу судебного акта общая сумма судебной неустойки не может превышать 1 млрд рублей. При неисполнении решения суда по истечении девяти месяцев неустойка будет начисляться по той же формуле, но без установки максимальной суммы.