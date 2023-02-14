Первая женщина из Саудовской Аравии полетит в космос в 2023 году

Ближневосточное королевство продолжает развивать космическую программу, направленную как на диверсификацию сырьевой экономики страны, так и на обновление ее консервативного имиджа. Проводимые в этом направлении реформы также затрагивают права женщин.

Фото: twitter.com/saudispace twitter.com/saudispace

Саудовская Аравия запустит в космос свою первую в истории женщину-астронавта. Ею станет 33-летняя Райана Барнави, которая примкнет к экипажу международной миссии AX-2, запланированной на второй квартал 2023 года, сообщает Phys.org.

Участники AX-2 отправятся на Международную космическую станцию. Пуск состоится с территории США. На борту МКС Райана Барнави присоединится к своему соотечественнику Султан аль-Неяди, чей полет на орбиту состоится уже в конце февраля. Он должен стать первым саудовским астронавтом, который пробудет в космосе шесть месяцев.

Райана Барнави окончила новозеландский Университет Отаго и получила степень магистра биомедицинских наук в саудовском Университете Альфейсал. Она специализируется на изучении рака и стволовых клеток.

Отправка в космос первой женщины станет еще одним шагом политики Саудовской Аравии по отходу от ультраконсервативных порядков и повышению уровня равноправия в обществе. В 2017 году власти королевства впервые разрешили женщинам водить автомобили и выезжать за границу без сопровождения мужчины-опекуна. За минувшие шесть лет доля работающих женщин в государстве увеличилась более чем вдовое — с 17 до 37%.