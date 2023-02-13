Запуск «Союз МС-23» отложен

Глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что запуск корабля «Союз МС-23», отложен. Полёт должен будет состояться не позднее первой декады марта. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: NASA NASA

Напомним, что корабль должен будет вернуть космонавтов из России Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио на Землю. Борисов уточнил, что причиной переноса стало желание «добраться» до места поломки корабля «Прогресс МС-21».

Напомним, что миссия Прокопьева, Петелина и Рубио была продлена из-за поломки системы терморегуляции «Союз МС-22». Руководство полётом приняло решение спустить повреждённый корабль в беспилотном режиме, а экипаж вернуть через какое-то время на корабле «Союз МС-23». Изначально его запуск должен был состояться 20 февраля, но 11 февраля контур грузового корабля «Прогресс МС-21» подвергся разгерметизации.