«Роскосмос» получил фотографии повреждений обшивки «Союза МС-22»

«Роскосмос» выяснил, что нештатная ситуация с кораблём «Союз МС-22» произошла из-за внешнего воздействия, есть подтверждающие это фотографии, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Что касается нештатной ситуации, которая случилась с кораблём «Союз МС-22»: мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег и чётко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности», — сказал он
Наличие отверстия даёт основания полагать, что именно внешнее воздействие привело к нарушению систему терморегулирования, подчеркнул глава корпорации.
21 декабря Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22», по предварительному заключению комиссии, мог быть повреждён микрометеоритом или космическим мусором.
Корабль с повреждённым радиатором вернётся на Землю в марте 2023 года.