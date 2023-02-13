«Роскосмос» получил фотографии повреждений обшивки «Союза МС-22»

«Что касается нештатной ситуации, которая случилась с кораблём «Союз МС-22»: мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег и чётко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности», — сказал он