В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
15 минут назад

«Роскосмос» получил фотографии повреждений обшивки «Союза МС-22»

Lenta.ruиещё 4

«Роскосмос» выяснил, что нештатная ситуация с кораблём «Союз МС-22» произошла из-за внешнего воздействия, есть подтверждающие это фотографии, рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Роскосмос» получил фотографии повреждений обшивки «Союза МС-22»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается нештатной ситуации, которая случилась с кораблём «Союз МС-22»: мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег и чётко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности», — сказал он

Наличие отверстия даёт основания полагать, что именно внешнее воздействие привело к нарушению систему терморегулирования, подчеркнул глава корпорации.

Роскосмос

21 декабря Борисов заявил, что радиатор корабля «Союз МС-22», по предварительному заключению комиссии, мог быть повреждён микрометеоритом или космическим мусором.

Корабль с повреждённым радиатором вернётся на Землю в марте 2023 года.

Наука и техника,Юрий Борисов,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители