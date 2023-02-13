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40 минут назад

Столтенберг подтвердил кибератаку на ресурсы НАТО

Москва24

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил сообщения о масштабных кибератаках на ресурсы НАТО, которые произошли в минувшие выходные, передает ТАСС.

Столтенберг подтвердил кибератаку на ресурсы НАТО
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Однако он подчеркнул, что аналитики не зафиксировали утечек секретной информации.

"Большинство наших сайтов уже доступны, но на некоторых пока проводятся работы. Но я могу вас заверить, что наша секретная информация не была затронута и нет никаких последствий для миссий и операций НАТО", – заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из команды Killnet взломали сайт военной базы Рамштайн, которая находится в ФРГ. При попытке перейти на портал из Европы страница не открывалась. Запрос из Берлина перекидывал пользователя на картинку эмблемы Объединенного авиационного командования Североатлантического альянса.

Наука и техника,Йенс Столтенберг,НАТО,
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