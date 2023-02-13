Крупные корпорации уличили во лжи о борьбе с глобальным потеплением

Ряд экспертов в области экологии заявили, что крупные международные компании не выполняют взятые на себя обязательства по сокращению вредных выбросов. Об этом сообщает AFP. Агентство ссылается на аналитические доклады, подготовленные центрами Carbon Market Watch и NewClimate Institute.

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В последние несколько лет под растущим давлением со стороны акционеров, правительств и потребителей компании стремятся внедрить стратегии по сокращению выбросов углерода (углекислого газа).

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По расчету экспертов ООН, потребуется сократить глобальные выбросы парниковых газов на 45 процентов к 2030 году и достичь "чистого нуля" — а весь избыточный углерод удалить из атмосферы искусственно.

"Чистый ноль" - это принятое в западной публицистике название прекращения эмиссии углекислого газа или компенсация своих выбросов поглощением его из атмосферы.

Согласно выводам экспертов, 22 компании, которые взяли на себя подобные обязательства, в действительности планируют сократить их коллективные выбросы всего на 15 процентов к 2030 году.

"Подавляющее большинство этих корпораций просто не выполняет данные обещания", — считают эксперты Corporate Climate Responsibility Monitor.

По мнению специалистов Carbon Market Watch, многие компании дают расплывчатые и вводящие в заблуждение обещания "чистого нуля", чтобы создать своим брендам более "зеленый" имидж, продолжая при этом вести бизнес в обычном режиме. Наилучшие общие оценки получил судоходный гигант Maersk, чей план по избавлению от углеродного следа к 2040 году был сочтен "достаточно честным".

Климатические планы восьми корпоративных гигантов, включая Apple, Google, Microsoft и сталелитейного конгломерата ArcelorMittal, были признаны "удовлетворительно добросовестными". Планы 11 крупных компаний, включая American Airlines, Samsung Electronics, продуктовой сети Carrefour и мясоперерабатывающего гиганта JBS, были признаны экспертами недобросовестными. Все эти 4 компании выразили несогласие с подобной оценкой.