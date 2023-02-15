Названы лучшие бюджетные смартфоны по цене до $150

Портал Gizchina составил список из пяти лучших смартфонов стоимостью до $150 (около 11 тыс. руб.).

На первое место поместили Redmi 12C, который получил чип MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен большим 6,71-дюймовым экраном с разрешением HD+, основной камерой на 50 Мп и макромодулем на 2 Мп. Новинка может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч, наличием аудиоразъема 3,5 мм и сканером отпечатков пальцев на задней крышке.

Еще одна новинка с бюджетным чипом Helio G85 — Moto G31 получила идентичный Redmi 12C объем памяти. При этом смартфон предлагает Full HD-дисплей диагональю 6,4 дюйма. Moto также отличается набором камер — кроме 50-мегапиксельной основной камеры и макромодуля на 2 Мп тут представлен ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп. В Moto G31 используется аккумулятор емкостью 5000 мАч.

На третьем месте оказался OnePlus Nord N20 SE, получивший процессор Helio G35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. В устройстве используется 6,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, основная камера на 50 Мп и 2-мегапиксельный портретный датчик. Nord N20 SE от OnePlus оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч.