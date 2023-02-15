Названа главная опасность искусственного интеллекта

Плохо обученный искусственный интеллект (ИИ) может представлять реальную опасность, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры математических методов в экономике и управлении ГУУ Инна Крамаренко. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, в чем заключается его главная опасность.

«Искусственный интеллект — это не материя, которая появилась с другой планеты и способна самостоятельно познавать окружающий мир, не опираясь на действующие причинно-следственные связи, правила и законы», — отметила специалист.

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Познание мира ИИ, по ее словам, осуществляется на основании миллиардов предоставленных примеров. Следовательно, важным является то, какой материал предоставляется искусственному интеллекту для обучения.

Кроме того, является не только не целесообразной, но и опасной замена человека ИИ в некоторых областях, убеждена она. Так, по мнению собеседницы «Ленты.ру», внедренный ИИ в виде ботов в социальных сетях и колл-центрах способен влиять на сознание и оказывать психологическое воздействие на человека, способен участвовать в формировании его мировоззрения.

Без сомнения, искусственный интеллект может заменить человека при выполнении однотипных рутинных операций, и он должен помогать человеку справляться с задачами поиска, идентификации, моделирования в потоках бесконечно меняющейся информации. Но также ИИ способен писать письма, вести передачи, подменять человека в тех областях, в которых это делать неэтично, обратила внимание специалист.

«Многие страны уже на законодательном уровне думают о том, чтобы ограничить области для внедрения искусственного интеллекта. Безусловно, должна быть найдена "золотая середина" в использовании искусственного интеллекта, а ИИ должен всегда использоваться на благо развития общества и человечества», — подытожила Крамаренко.

Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что подобные боту ChatGPT нейросетевые системы изменят мир.