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1 час назад

Владельцы Samsung Galaxy Z Fold 3 жалуются на трескающиеся дисплеи

MobiDevices

В сети появились сообщения о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются владельцы Samsung Galaxy Z Fold 3. Пользователи жалуются на то, что экраны гибких гаджетов трескаются без каких-либо на то причин.

Владельцы Samsung Galaxy Z Fold 3 жалуются на трескающиеся дисплеи
Фото: MobiDevicesMobiDevices

Во всех случаях, а их немного, Samsung Galaxy Z Fold 3 не подвергались физическим воздействиям, которые могли бы повлиять на появление трещин. И происходит это зачастую тогда, когда гарантия на смартфон истекла. В сети имеется несколько изображений, демонстрирующих проблему экранов корейского гаджета. Так на одном из фото видно, что трещина находится почти посередине внутреннего дисплея.

А тем временем сообщается, что владелец злополучного девайса все ещё выплачивает за него кредит. После того как пользователь связался с сервисным центром, ему порекомендовали UBreakiFix, который починит дисплей за $800, что составляет 73% от первоначальной стоимости гаджета. Аналогичная ситуация произошла и с другими владельцами Galaxy Z Fold 3.

Пользователь Reddit под ником «Snoo» в прошлом месяце пожаловался, что после 15 месяцев аккуратного использования внутренний экран его Galaxy Z Fold 3 также треснул по вертикальной оси, в месте складывания гибкого гаджета. При этом открывал и закрывал смартфон владелец не часто – 2-3 раза в неделю.

Ещё один пользователь Reddit сообщил, что после зарядки, он открыл свой складывающийся смартфон, и он треснул прямо посередине. В сервисном сервисе Samsung изначально согласились, что физических повреждений нет, и должны были отправить смартфон на гарантийный ремонт. Впоследствии владельцу гаджета сообщили, что нашли место удара и битые пиксели, поэтому владелец Galaxy Z Fold 3 должен заплатить $700 за ремонт.

Представители Samsung пока никак не отреагировали на жалобы пользователей. На данный момент жителям США предоставляется возможность написать генеральному директору компании или подать коллективный иск.

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