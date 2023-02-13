Владельцы Samsung Galaxy Z Fold 3 жалуются на трескающиеся дисплеи

В сети появились сообщения о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются владельцы Samsung Galaxy Z Fold 3. Пользователи жалуются на то, что экраны гибких гаджетов трескаются без каких-либо на то причин.
Во всех случаях, а их немного, Samsung Galaxy Z Fold 3 не подвергались физическим воздействиям, которые могли бы повлиять на появление трещин. И происходит это зачастую тогда, когда гарантия на смартфон истекла. В сети имеется несколько изображений, демонстрирующих проблему экранов корейского гаджета. Так на одном из фото видно, что трещина находится почти посередине внутреннего дисплея.
А тем временем сообщается, что владелец злополучного девайса все ещё выплачивает за него кредит. После того как пользователь связался с сервисным центром, ему порекомендовали UBreakiFix, который починит дисплей за $800, что составляет 73% от первоначальной стоимости гаджета. Аналогичная ситуация произошла и с другими владельцами Galaxy Z Fold 3.
Пользователь Reddit под ником «Snoo» в прошлом месяце пожаловался, что после 15 месяцев аккуратного использования внутренний экран его Galaxy Z Fold 3 также треснул по вертикальной оси, в месте складывания гибкого гаджета. При этом открывал и закрывал смартфон владелец не часто – 2-3 раза в неделю.
Ещё один пользователь Reddit сообщил, что после зарядки, он открыл свой складывающийся смартфон, и он треснул прямо посередине. В сервисном сервисе Samsung изначально согласились, что физических повреждений нет, и должны были отправить смартфон на гарантийный ремонт. Впоследствии владельцу гаджета сообщили, что нашли место удара и битые пиксели, поэтому владелец Galaxy Z Fold 3 должен заплатить $700 за ремонт.
Представители Samsung пока никак не отреагировали на жалобы пользователей. На данный момент жителям США предоставляется возможность написать генеральному директору компании или подать коллективный иск.
Nokia готовит собственный геймпад для Android Apple заставит покупать фирменные шнуры USB-C Представлен Realme 10 Pro Coca-Cola Edition