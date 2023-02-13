В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Идентифицированы связанные с диабетом молекулы РНК

Lenta.ru

Ученые Корнеллского университета идентифицировали молекулы РНК, которые связаны с развитием диабета 2-го типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Идентифицированы связанные с диабетом молекулы РНК
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исследователи проанализировали 65 образцов островков Ларгенганса — скоплений продуцирующих инсулин гормональных клеток поджелудочной железы, — полученных от умерших пациентов. Исследователи провели секвенирование молекул РНК, в результате чего им удалось идентифицировать по крайней мере 14 микроРНК, которые вовлечены в развитие диабета 2-го типа у человека.

Некоторые из наиболее измененных микроРНК в островках людей с диабетом 2-го типа соответствовали таковым, обнаруженным в предыдущих исследованиях на грызунах, но были также некоторые заметные различия.

МикроРНК представляют собой малые молекулы РНК, которые не кодируют белки, но принимают участие в регуляции активности генов на уровне процесса трансляции и транскрипции. Эти молекулы присоединяются к матричной РНК, несущей информацию о первичной структуре белка от генов к рибосомам, и препятствуют ее дальнейшему участию в биосинтезе белков.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители