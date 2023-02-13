Названо число работающих за рубежом российских айтишников из крупных компаний

16% сотрудников крупных российских IT-компаний работают сейчас за рубежом

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Аналитики сервиса для поиска IT-специалистов «Подбор» выяснили, что примерно 16% разработчиков более чем из 300 российских компаний работают не из России. В основном они находятся в Грузии.

Эти данные аналитики собрали из профилей разработчиков в LinkedIn. Грузия отмечена как место проживания у 13,5% проанализированных профилей. Что интересно, многие компании опровергают информацию о работающих за рубежом айтишниках.