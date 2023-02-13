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57 минут назад

Yota подарит 14 февраля безлимитный доступ к популярным сервисам знакомств

Lenta.ru

Активность россиян в дейтинг-сервисах постоянно растет. В среднем их пользователи тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. С 13 по 15 февраля абоненты Yota смогут знакомиться в Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба» и не думать, сколько гигабайт они потратили.

Yota подарит 14 февраля безлимитный доступ к популярным сервисам знакомств
Фото: unsplashunsplash

Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные дни количество пользователей сокращается в среднем на 12 процентов. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле, августе, ноябре, декабре, также пик трафика приходится на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области — 12,2 процента от всех пользователей приложений, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 4,3 процента. Также в топе Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском автономном округе.

Как отмечается, абоненты Yota могут настраивать свой тариф, исходя из собственных предпочтений, и добавлять бесплатный трафик на отдельные приложения или категории сервисов, например, музыка, кино, видеосвязь, маркетплейсы и другие. Так, например, абоненты могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder.

Наука и техника,Yota,
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