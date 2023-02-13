Индия показала реактивный ранец для передвижения по воздуху

Индия впервые продемонстрировала на выставке Aero India 2023 новейший костюм с реактивным ранцем для передвижения по воздуху. Вскоре разработка может поступить на вооружение индийских военных, сообщил ТАСС представитель компании- производителя Рагхав Редди.

«Мы впервые показываем этот костюм на выставке. Этот костюм способен перенести пилота весом до 80 кг. <...> Вы можете надеть его и на более тяжелого человека, но это значит, что вы возьмете меньше топлива», – отметил собеседник агентства.

По словам Редди, запаса топлива достаточно для полета в течение 8-10 минут.

Он также подчеркнул, что костюм является индийской разработкой и в ближайшее время будет представлен военным из пехотных подразделений.

Компания-производитель готова представлять разработку и за рубежом, в том числе и в России, добавил Редди.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в расположенном на юге Индии городе Бангалор. На мероприятии представлены также более 200 образцов российской продукции военного назначения.