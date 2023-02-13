Индия показала реактивный ранец для передвижения по воздуху

Индия впервые продемонстрировала на выставке Aero India 2023 новейший костюм с реактивным ранцем для передвижения по воздуху. Вскоре разработка может поступить на вооружение индийских военных, сообщил ТАСС представитель компании- производителя Рагхав Редди.
«Мы впервые показываем этот костюм на выставке. Этот костюм способен перенести пилота весом до 80 кг. <...> Вы можете надеть его и на более тяжелого человека, но это значит, что вы возьмете меньше топлива», – отметил собеседник агентства.
По словам Редди, запаса топлива достаточно для полета в течение 8-10 минут.
Он также подчеркнул, что костюм является индийской разработкой и в ближайшее время будет представлен военным из пехотных подразделений.
Компания-производитель готова представлять разработку и за рубежом, в том числе и в России, добавил Редди.
14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в расположенном на юге Индии городе Бангалор. На мероприятии представлены также более 200 образцов российской продукции военного назначения.
Ранее стало известно, что российские ученые создали искусственный левый желудочек сердца для пересадки детям с трех лет с терминальной сердечной недостаточностью. Разработка прошла доклинические испытания и ее ждет использование в клинической практике для лечения детей от 3 до 10 лет.