У складных смартфонов Samsung без причин начали трескаться экраны

Некоторые пользователи Samsung Galaxy Fold 3 обнаружили, что складные дисплеи трескаются без видимых причин. Происходит это после истечения сроков гарантии.
Пользователи утверждают, что их смартфоны даже не падали, но они обнаружили повреждения. Одному из пострадавших посоветовали починить дисплей у стороннего мастера за 800 долларов. Это 73% от первоначальной стоимости Samsung Galaxy Fold 3.
Пользователь Reddit под ником Snoo тоже пожаловался, что после 15 месяцев «бережного ношения» внутренний экран его Galaxy Z Fold 3 треснул по вертикальной оси. Отмечается также, что проблема проявляется на смартфонах после истечения годовой гарантии.