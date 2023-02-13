Учёные раскрыли неожиданную для науки тайну мумии японской русалки

Научные специалисты изучили мумию русалки из храма Эндзюин и пришли к неожиданным для науки выводам. Выяснилось, что данная мумия является искусственной. Томограф продемонстрировал, что в изготовлении по внешнему виду правдоподобной мумии 19 века применялись хлопок, бумага и ткань. Об этом информирует сетевой тематический портал N+1.

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Кроме аппарата МРТ, исследователи приняли решение использовать метод радиоуглеродного анализа. По всей вероятности, подделка связана с популярностью древних мумий на территории Японии. Для кого-то это представляло интерес в качестве следов прошлого и мистики, а для кого-то – источников волшебных свойств.