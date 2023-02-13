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1 час назад

N+1: Учёные раскрыли неожиданную для науки тайну мумии японской русалки

FBM.ruиещё 1

Научные специалисты изучили мумию русалки из храма Эндзюин и пришли к неожиданным для науки выводам. Выяснилось, что данная мумия является искусственной. Томограф продемонстрировал, что в изготовлении по внешнему виду правдоподобной мумии 19 века применялись хлопок, бумага и ткань. Об этом информирует сетевой тематический портал N+1.

Учёные раскрыли неожиданную для науки тайну мумии японской русалки
Фото: FBM.ruFBM.ru

Кроме аппарата МРТ, исследователи приняли решение использовать метод радиоуглеродного анализа. По всей вероятности, подделка связана с популярностью древних мумий на территории Японии. Для кого-то это представляло интерес в качестве следов прошлого и мистики, а для кого-то – источников волшебных свойств.

Зачастую лживую русалку изготавливали из хвоста рыбы, а телом служила тушка мертвой обезьяны. При этом на сей раз все вышло еще проще – бумага, хлопок и хвост. Однако мумию собираются вернуть в храм в качестве артефакта 19 века.

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