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13 минут назад

Астрономы обнаружили экзопланету размером с Землю недалеко от Солнечной системы

Газета.Ru

Астрономы обнаружили новую экзопланету в 70 световых годах от Солнца. Препринт статьи об этом выложен в arXiv.org. Планета, расположенная в системе красного карлика K2-415, получила обозначение K2-415b.

Астрономы обнаружили экзопланету размером с Землю
Фото: ESO/M. Kornmesser/Wikimedia CommonsESO/M. Kornmesser/Wikimedia Commons

Открытие было сделано с помощью телескопов Kepler и TESS транзитным методом - путем анализа динамики блеска звезды, который уменьшается, когда планета затмевает звездный диск.

Наблюдения показали, что K2-415b имеет радиус примерно 1,015 радиуса Земли, а ее масса примерно равна трем массам Земли. Планета совершает оборот вокруг родительской звезды каждые 4,018 дня на расстоянии около 0,027 а.е. от нее. Одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца. Равновесная температура K2-415b оценивается примерно в 400 кельвинов, что делает ее довольно горячей планетой. Родительская звезда К2-415 относится к спектральному классу M5V, и ее эффективная температура составила 3173 К.

Радиус звезды составляет около 0,2 радиуса Солнца, а масса - 0,16 массы Солнца. Авторы исследования из японского университета SOKENDAI считают, что описанная ими планета является перспективной целью для дальнейших исследований, в том числе для попыток определить наличие и состав атмосферы с помощью телескопа со спектрометром.

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