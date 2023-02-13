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50 минут назад

В Роскосмосе анонсировали запуск модулей Российской орбитальной станции

Никита Бородкин

В Роскосмосе заявили о скором запуске модулей Российской орбитальной станции (РОС). Как сообщает ТАСС, по словам заместителя генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Кожевникова, они состоятся в 2027-2030 годах.

В Роскосмосе анонсировали запуск модулей Российской орбитальной станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, запуск научно-энергетического модуля ожидается в конце 2027 года, а базовый и целевой модули выведут на орбиту в последующие два года.

«При этом сроки развертывания объекта будут определены по итогу эскизного проектирования, оно завершится в текущем году», — добавил он.

Сама станция, по словам Кожевникова, будет практически «вечной» — отработавшие свой ресурс модули будут при необходимости заменяться. Такой подход позволит не только поддерживать работоспособность РОС, но и поддерживать технический и технологический уровень оснащения станции.

Наука и техника,Владимир Кожевников,РКК Энергия,Роскосмос,
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