Российские ученые открыли "двуликий" катализатор для производства водорода

Российские ученые провели исследование катализатора нового типа для получения водорода из воды. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.

Фото: Sukhanova et al./Int. J. Hydrog. Energy Sukhanova et al./Int. J. Hydrog. Energy

Водород является желанным топливом для зеленой энергетики, потому что при его сжигании (или химической переработке в электричество) образуется вода, не загрязняющая атмосферу. В связи с этим ученые ищут удобные и экологически чистые способы производства этого газа, без использования природного газа. Это можно делать при помощи расщепления воды под действием электричества или солнечного света, что более энергоэффективно.

В XX веке ученые экспериментировали с катализаторами на основе диоксида титана и дихалькогенидов переходных металлов, но наиболее эффективными были признаны монослои из наноструктур Януса.

Свое название они получили благодаря тому, что их нижние и верхние ряды атомов состоят из разных элементов, что напоминает римского двуликого бога Януса. Специалисты Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН провели исследование нового катализатора, где использованы свойства Янус-структур для получения водорода из воды. Ученые взяли соединения на основе серы, молибдена, селена и теллура для проведения компьютерного моделирования фотокалитических реакций в присутствии монослойных кристаллических полупроводников с Янус-структурой.

Наиболее перспективным кандидатом для производства солнечного водорода оказался материал на основе соединения SMoTe (где S — сера, Mo — молибден, а Te — теллур). Прогнозируемая эффективность преобразования солнечной энергии в водород составила 54% и 67,1% для нейтральной и кислой сред соответственно, что существенно превышает общепринятый предел для коммерциализации, равный 18%.