Российские ученые открыли "двуликий" катализатор для производства водорода

Российские ученые провели исследование катализатора нового типа для получения водорода из воды. Об этом сообщает пресс-служба РНФ.
Водород является желанным топливом для зеленой энергетики, потому что при его сжигании (или химической переработке в электричество) образуется вода, не загрязняющая атмосферу. В связи с этим ученые ищут удобные и экологически чистые способы производства этого газа, без использования природного газа. Это можно делать при помощи расщепления воды под действием электричества или солнечного света, что более энергоэффективно.
В XX веке ученые экспериментировали с катализаторами на основе диоксида титана и дихалькогенидов переходных металлов, но наиболее эффективными были признаны монослои из наноструктур Януса.
Свое название они получили благодаря тому, что их нижние и верхние ряды атомов состоят из разных элементов, что напоминает римского двуликого бога Януса. Специалисты Института биохимической физики имени Н. М. Эмануэля РАН провели исследование нового катализатора, где использованы свойства Янус-структур для получения водорода из воды. Ученые взяли соединения на основе серы, молибдена, селена и теллура для проведения компьютерного моделирования фотокалитических реакций в присутствии монослойных кристаллических полупроводников с Янус-структурой.
Наиболее перспективным кандидатом для производства солнечного водорода оказался материал на основе соединения SMoTe (где S — сера, Mo — молибден, а Te — теллур). Прогнозируемая эффективность преобразования солнечной энергии в водород составила 54% и 67,1% для нейтральной и кислой сред соответственно, что существенно превышает общепринятый предел для коммерциализации, равный 18%.
Результаты этих теоретических работ можно использовать для создания реального материала. Авторы надеются, что подобные наноструктуры позволят создать устойчивый источник водорода для "зеленой" энергетики. Ранее медики установили, что шум от дорог приводит к возникновению писка в ушах.