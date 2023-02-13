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29 минут назад

Аналитик предрек значительное удешевление смартфонов в 2023 году

Алиса Селезнёва

Слабый спрос на смартфоны может вынудить производителей начать ценовую войну, что приведет к резкому снижению стоимости мобильных устройств в 2023 году. Такой прогноз аналитика TF International Мин-Чи Куо приводит портал My Drivers.

Аналитик предрек значительное удешевление смартфонов в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным эксперта, производители смартфонов столкнулись с проблемой переполненных складов из-за слабого спроса на смартфоны со стороны покупателей.

Такая ситуация может привести как к снижению поставок, так и плохо сказаться на стоимости акций вендоров. Поэтому, для решения проблемы, производители могут начать «ценовую войну» и подстегнуть интерес покупателей к своей продукции.

Благодаря скидкам, цены будут снижаться и станут более привлекательными для потребителей в 2023 году, уверен Куо.

Ранее стоимость флагманского iPhone 14 Pro в России опустилась до рекордных 86 тыс. рублей. При этом на старте продаж телефон стоил 120 тыс. рублей.

Стоимость ноутбуков на российском рынке также продемонстрировала падение на 15–30% к осени 2022 года. Эксперты связывают такую динамику цен с затовариванием рынка.

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