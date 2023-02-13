Исследование Rambler&Co об искусственном интеллекте, написанное нейросетью

Россияне ответили на вопросы нейросети о возможностях применения нейросетей, 22% из них доверили бы ИИ безопасность своего дома.

Фото: 123rf.com 123rf.com

Пользователи Рунета обсудили с ChatGPT преимущества применения ИИ в бизнесе, медицине и быту.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co попросили чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT придумать ряд вопросов о нейросетях, их применении человеком, и провели опрос более полумиллиона интернет-пользователей на своих медиаресурсах. Вопросы, варианты ответов, а также текст релиза, кроме вводного и последнего абзаца, написаны чат-ботом ChatGPT.

«Мы, искусственный интеллект и нейросети, можем помочь человеку, автоматизируя ряд рутинных задач, а также заменить его в некоторых задачах, таких как машинное обучение и анализ данных. Однако наши возможности по прогнозированию поведения людей и других более сложных процессов ещё не совершенны», – именно с обращения от первого лица начал свой текст чат-бот ChatGPT (прим. ред).

Выяснилось, что россияне готовы активно осваивать нейросети. По результатам опроса, 44% респондентов считают, что их необходимо использовать для развития технологий, 24% – для машинного обучения и анализа данных, 17% – для работы с чат-ботами и виртуальными ассистентами, а 15% пользователей готовы найти им применение в бизнесе и предпринимательстве.

Использование нейросетей помогает увеличить продуктивность, сэкономить время и деньги, а также открывает новые возможности для поиска инноваций и улучшения бизнеса. Так, 60% респондентов считают, что технологии помогают анализировать большие объемы данных намного быстрее, чем пользователи делают самостоятельно. 23% уверены в том, что ИИ помогут в автоматизации процессов. 13% советуют бизнесу использовать нейросети для более точного прогнозирования, 4% думают, что они смогут лучше управлять персоналом.

Россияне готовы широко использовать инновационные технологии нейросетей в быту. Они хотели бы обратиться к ним для управления устройствами в доме – 45%. Технологии ИИ также могли бы улучшить безопасность жилья, так считают 22%, и находить решения для повседневных задач (14%). Использование нейросетей для планирования бюджета, видимо, также стало популярным, поскольку так ответили 10% респондентов. Прогнозировать погоду доверили бы ИИ-технологиям 9% опрошенных.

Учёные по всему миру продолжают исследовать применение нейросетей для здоровья. Согласно опросу, 52% считают, что нейросети могут оказывать помощь врачам в постановке диагноза. 24% уверены, что они могут помочь в подборе наиболее рациональных лекарств и методов лечения, 17% – в определении болезненных процессов в теле, 7% приветствуют применение нейросети для предсказания реакции пациента на лекарство.

Российское общество по-разному относится к вопросу о прогнозировании с помощью ИИ поведения людей. 36% считают, что такие системы уже достигли уровня достаточной точности. 26% – напротив, что точность таких систем недостаточна, чтобы им доверять. 19% верят, что поведение человека – слишком сложное задание для нейросети. С другой стороны, 19% верят, что правильно настроенная нейросеть может предоставлять достаточно точные прогнозы.

Результаты опроса показали, что 50% людей в России считают, что нейросети могут помочь человеку, 26% верят, что они уже могут заменить их в некоторых задачах, а 24% – что вскоре достигнут достаточной точности, чтобы полностью заменить человека. Несмотря на эти интересные выводы, большое количество людей еще не до конца доверяют нейросетям, а значит, много ещё должно быть сделано для достижения их полноценного использования в будущем.