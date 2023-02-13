Появление астероида в небе над Францией засняли на видео

Над севером Франции засняли пролет небольшого астероида, также называемый метеороидом, который врезался в атмосферу Земли с яркой вспышкой. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Согласно заявлению Международной метеорной организации (IMO), его диаметр составляет около 1 метра. Огненный шар должен был быть виден из Северной Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

Этот космический объект стал седьмым астероидом, обнаруженным до того, как вошел в атмосферу планеты — последний такой был зафиксирован в воздухе над Канадой 19 ноября. Сам объект был зарегистрирован венгерским астрономом Криштианом Сарнецки всего за несколько часов до падения. Ученый дал объекту обозначение Sar2667.