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51 минуту назад

Появление астероида в небе над Францией засняли на видео

Никита Бородкин

Над севером Франции засняли пролет небольшого астероида, также называемый метеороидом, который врезался в атмосферу Земли с яркой вспышкой. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

Согласно заявлению Международной метеорной организации (IMO), его диаметр составляет около 1 метра. Огненный шар должен был быть виден из Северной Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

Этот космический объект стал седьмым астероидом, обнаруженным до того, как вошел в атмосферу планеты — последний такой был зафиксирован в воздухе над Канадой 19 ноября. Сам объект был зарегистрирован венгерским астрономом Криштианом Сарнецки всего за несколько часов до падения. Ученый дал объекту обозначение Sar2667.

Эксперты отмечают, что этот объект столкнулся с планетой почти-что в 10-летнюю годовщину падения Челябинского метеорита, взрыв от которого прогремел над городом 15 февраля 2013 года.

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