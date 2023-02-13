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1 час назад

Названы самые мощные смартфоны в мире

Lenta.ruиещё 1

Сервис оценки производительности смартфонов AnTuTu выпустил новую версию рейтинга. Разработчики бенчмарка назвали самые мощные смартфоны в мире на момент начала 2023 года.

Названы самые мощные смартфоны в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Самым производительным устройством в мире стал vivo X90 Pro+, набравший 1,283 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Телефон имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также оснащен 12 гигабайтами оперативной памяти. Второе место в топе занимает iQOO 11 с аналогичным чипом и результатом в 1,272 миллиона баллов. При этом оперативной памяти у него больше — 16 гигабайт. Третье место занял Legion Y70 — он набрал 1,112 миллиона очков и имеет процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Среди более бюджетных устройств в топе производительности смартфоны Xiaomi и realmi. Смартфоны с процессорами компании MediaTek семейства Dimensity 8100 занимают первые шесть позиций рейтинга производительности среди телефонов в среднем ценовом сегменте.

При этом Samsung Galaxy S23 Ultra, представленный в начале февраля, поставил рекорд производительности в тесте Geekbench 5. Аппарат набрал 1600 баллов в одноядерном и 5311 баллов в многоядерном тесте. Второе место в топе занимает Nubia Red Magic 8 Pro.

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