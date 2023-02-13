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1 час назад

Российские авто решили снабдить отечественными чипами

Мария Иванова

Правительство РФ и участники российского рынка микроэлектроники начали обсуждать производство автокомпонентов в стране. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к дизайн-центрам и правительству.

Российские чипы решили пристроить в автомобилях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседников издания, речь идет о производстве контроллеров, датчиков, модулей управления и сенсорных систем.

Близкий к Минпромторгу источник газеты заявил, что разработка и выпуск автокомпонентов на территории России - один из возможных вариантов «в условиях санкций и глобального дефицита автоэлектроники».

В «Консорциуме предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» рассказали, что выпускать отечественные автокомпоненты можно будет на уже существующих производственных линиях российских заводов.

Однако полупроводниковые фабрики загружены, поэтому выпуск такой продукции придется отложить до 2024-2025 годов.

Дефицит чипов - не только российская проблема. В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем и компонентов. Из-за пандемии автомобильным концернам пришлось конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

Еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди активно скупали эти устройства из-за перехода на удаленку.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на пару лет.

Наука и техника,Коммерсант,VolksWagen,Ford,Минпромторг,Правительство РФ,
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