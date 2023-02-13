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38 минут назад

Samsung планирует к 2050 году использовать переработанный пластик во всех своих смартфонах

ТАСС

Южнокорейская компания Samsung планирует к 2050 году использовать переработанный пластик в производстве всех своих смартфонов. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap.

Samsung начнет использовать переработанный пластик во всех своих смартфонах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также компания намерена к 2025 году отказаться от использования материалов из пластика для упаковки своей продукции.

"Кто-то задастся вопросом, какой эффект наша кампания окажет на окружающую среду, но все же это довольно существенные объемы [пластика], учитывая нашу обширную продуктовую линейку. Я думаю, это найдет небольшой, но важный отклик у каждого покупателя", - заявил на брифинге вице-президент компании Пак Сон Сун.

Как отмечает агентство, Samsung уже использует элементы из переработанного пластика в производстве своих флагманских телефонов линейки Galaxy. При этом число таких деталей в представленных в феврале новых моделях в два раза больше, чем в смартфонах, вышедших годом ранее.

По состоянию на конец 2022 года компания переработала более 15 тонн выброшенных в море рыболовецких сетей, заявляют в Samsung. Южнокорейский производитель также прорабатывает с партнерами возможность увеличить объемы переработки редких материалов, таких как золото и кобальт. При этом Пак Сон Сун заверил, что компания постарается минимизировать рост цен на свою продукцию, который может возникнуть из-за более активного использования переработанных материалов.

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