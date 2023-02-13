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47 минут назад

Российские чипы решили пристроить в автомобилях

Lenta.ru

Правительство России вместе с участниками рынка отечественной микроэлектроники обсуждают стратегию развития дизайн-центров, которые в связи с санкциями лишились возможности выпускать современные чипы на зарубежных предприятиях. Одним из перспективных решений выглядит создание чипов для автомобилей, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

Российские чипы решили пристроить в автомобилях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В дискуссии участвуют представители профильных министерств, топ-менеджеры российских разработчиков микроэлектроники и аналитики Б1 (бывшее подразделение Ernst & Young). В ее рамках дизайн-центры должны подготовить планы разработки автокомпонентов (контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем) с учетом нужд предприятий. Впрочем, собеседник издания признал, что сертификация таких решений займет много времени, так что планы будут долгосрочными.

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Эксперты отмечают, что на российских заводах есть линии, выпускающие чипы по техпроцессу 90 нанометров (современные чипы выпускаются по технологиям 5-10 нанометров), и такой уровень пригоден для использования в автомобилях.

В то же время, указывает директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев, отечественные полупроводниковые фабрики уже полностью загружены, серийный выпуск чипов для автомобилей в случае их разработки может начаться не раньше, чем в 2024-2025 годах.

На заводе «Микрон» соглашаются с тем, что автоэлектроника выглядит перспективным направлением, но предупреждают, что для ее развития необходим рынок сбыта, то есть гарантия, что продукция будет востребована.

Однако, отмечают авторы тексты, российский автопром и отечественный автомобильный рынок находятся в глубоком кризисе. Падение продаж по итогам года составило 58,8 процента, а падение производства — 67 процентов. При сохранении такого уровня организация производства чипов может оказаться бесперспективной.

Ранее сообщалось, что в российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Поставки модели ожидаются не раньше, чем в марте-апреле. Ее производство приостановили еще весной 2022 года из-за проблем с иностранными комплектующими.

Наука и техника,Коммерсант,НИИМЭ и Микрон,Правительство РФ,
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