Названы риски подключения к открытым точкам Wi-Fi

Подключение к бесплатному Wi-Fi может нести определенные опасности для пользователей. Так, через открытые точки доступа легче перехватить данные пользователя и расшифровать их. Об этом пишут «Известия».

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По словам экспертов в сфере цифровой безопасности, мошенники таким образом могут даже заполучить логины и пароли для доступа в личные кабинеты банков. При подключении к таким сетям, человек дает согласие на просмотр данных о своем трафике, что в свою очередь, позволяет отследить всю последовательность его дальнейших действий.

«Цель такой кибератаки — в получении доступа к передаваемым данным и (или) их изменении ради шантажа или для реализации другой, более сложной и многоступенчатой атаки», — рассказал гендиректор компании «Стингрей Технолоджис» Юрий Шабалин.

По сути владелец бесплатной точки Wi-Fi должен установить систему авторизации пользователей. Именно наличие такой процедуры для вхождения в интернет говорит о том, что данная точка легальна. При этом, при отсутствии такой авторизации предполагается штраф для владельца Wi-Fi до 300 тысяч рублей.

По мнению экспертов, пользователя должна насторожить любая открытая сеть, так как часто мошенники специально создают точки доступа Wi-Fi, чтобы сканировать чужой трафик.